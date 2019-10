Prosegue la preparazione dei rossoblù al match di domenica in trasferta contro il Torino.



Cagliari in campo verso il match col Torino. Questo il report ufficiale diramato dal club dopo la doppia seduta odierna: "La squadra è stata impegnata inizialmente in esercizi di forza in palestra sotto la supervisione del preparatore atletico Roberto De Bellis. Agli ordini di mister Maran il gruppo è sceso poi in campo per svolgere un’attivazione tecnica con torelli e una lunga serie di partitelle ad alta intensità. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Cacciatore e Lykogiannis, personalizzato per Ceppitelli. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento".