Il Cagliari vuole Gregoire Defrel, in uscita dalla Roma dopo il ritorno dal prestito alla Sampdoria. I sardi vogliono l'ex Cesena al di là di come andrà l'affare Barella coi giallorossi (il francese era nel pacchetto che aveva convinto il presidente Giulini dire sì ai capitolini): per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, il Cagliarini è pronto a offrire 12 milioni di euro per il classe '92.