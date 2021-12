Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, parla a Sport Mediaset dopo la vittoria con il Cittadella: "Avere la fascia da capitano è un'emozione indescrivibile. Sono contento per la prestazione della squadra, soprattutto per quelli che hanno giocato meno. Era importante non sottovalutare la partita per preparare al meglio la partita di sabato con l'Udinese".