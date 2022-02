Alessandro Deiola ha parlato così nel pre partita di Cagliari-Napoli: "Affrontiamo un avversario forte che dimostra di avere qualità in ogni competizione che sta giocando - ha detto il centrocampista rossoblù a Dazn - E' difficile trovare loro un punto debole, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada come stiamo facendo".