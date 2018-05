I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio al centro sportivo di Assemini, in vista del match di domenica sera (ore 20:45) contro la Roma alla Sardegna Arena. Dopo il riscaldamento tecnico, Sau e compagni hanno svolto lavoro tattico ed esercizi in fase di finalizzazione. In chiusura, punizioni e tiri in porta. E' tornato in gruppo capitan Dessena, mentre Senna Miangue, Fabio Pisacane e Filippo Romagna hanno effettuato lavoro personalizzato.



Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento, al termine della quale mister Lopez incontrerà i media nella sala stampa di Asseminello per presentare la gara contro i giallorossi.