Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore del Cagliariha parlato in conferenza stampa oggi:- “Tutto è possibile, oggi abbiamo l’ultimo allenamento e c’è qualche giocatore con qualche problemino da valutare. Però importa poco chi gioca, importa il risultato e la prestazione in questo momento”.- “So solo che questa fiducia mi è stata data prima della partita con il Genoa, non è legata solo ai risultati. Sono orgoglioso di questa cosa, speriamo che questo cambiamento possa coincidere con risultati importanti. Questo è stato un attestato di stima nei miei confronti, il resto per come possa essere visto dall’esterno non mi interessa”.- “Non facciamo gol da tre partite, ma abbiamo avuto tante occasioni per poterlo fare: siamo stati poco concreti e cattivi. Non possiamo permetterci di rimanere ancora a digiuno, tutto quello che creiamo dobbiamo concretizzarlo. Anche a Genova abbiamo subito gol alla prima occasione e noi non siamo riusciti a segnare, così come a Firenze. Posso solo continuare a lavorare e dare maggiore convinzione ai miei attaccanti.”.- “Mancheranno Klavan, Ounas e Luvumbo a cui potremmo far fare un percorso con la Primavera. Ci sarà invece Deiola, una vecchia conoscenza. Ci sono altri giocatori in dubbio che preferisco non dire in questo momento, i convocati li daremo dopo l’allenamento”.- “Il fatto che possa arrivare qualcuno è risaputo che stiamo cercando qualcosa al centro del campo. Ma c’è professionalità nei giocatori, è stato un gennaio difficile per tanti motivi. Il fatto che non ci sia Nandez e ci siano giocatori in dubbio, non posso non prendere in considerazione giocatori che si allenano da tempo”.