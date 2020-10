Alla vigilia della trasferta sul campo dell'Atalanta, l'allenatore del Cagliariha parlato oggi in conferenza stampa: "Allarme Covid? Sicuramente è una situazione difficilissima, che non riguarda solo il calcio, perché anche noi facciamo parte della società e viviamo come tutti. Mi auguro che questa cosa si fermi, ma sono preoccupato. Atalanta candidata per lo scudetto? Hanno grande potenzialità, tecnica, e la società immette giocatori adatti, quindi credo di sì, anche se loro diranno il contrario. E hanno un tecnico bravissimo, sia con i giovani che con i meno giovani​".- "Il presidente ha detto che 7 acquisti non sono pochi, ma la società sa che dobbiamo rimpinguare alcuni ruoli, la società vuole accontentarmi. Il modulo? Io sono aperto a tutto, contro la Lazio ho usato il 4-3-1-2 ma la squadra mi è piaciuta nei primi 25 minuti del secondo tempo. Ma devo mettere i miei ragazzi nelle migliori condizioni, non è detto che non cambi già dall'inizio".- ". Abbiamo l'obiettivo di riportarlo in maniera definitiva ma non posso dirvi com'è lo stato delle cose​. Non avendo tanti esterni pronto è ovvio che devo pensare a qualche soluzione alternativa, anche dall'inizio. Non ho il prosciutto sugli occhi​".- "Un positivo nel gruppo-Atalanta? Non so cosa rispondere e lo apprendo solo ora. È una cosa che può succedere, i protocolli sono chiari e può capitare anche a noi. Credo che la partita si farà lo stesso. Io devo pensare alla gara".​- "Sicuramente Godin sarà della partita".- "Lui ha avuto un problemino...".- "Siamo un cantiere aperto. poi dipende anche dall'atteggiamento della squadra avversaria. Walu sta facendo molto bene, fa molti passaggi positivi, è vero, ma bisogna stare anche molto attenti alle statistiche".- "Zappa e Tripaldelli? sono in un momento di crescita e uno dei due domani potrebbe partire titolare. In allenamento fanno bene, ma la gara è un'altra cosa... ma anche a fermarsi solo alla valutazione della gara non è giusto, soprattutto in un momento di crescita".- "I miei esterni offensivi? Abbiamo messo dentro dei giovani interessanti, alcuni sono molto interessanti, come Luvumbo o Tramoni, ma anche Pereiro, che non c'è purtroppo. L'unico di ruolo che sta bene è Sottil, ma se ci fosse l'occasione ci penseremo... Tramoni potrei prenderlo in considerazione anche per domani".- "Tra Sassuolo e la Lazio, è cresciuto, è migliorato fisicamente, va più in verticale e conosce già meglio i compagni e le mie istruzioni. È bravo a muovere la palla e far giocare la squadra".