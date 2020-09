L'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport al termine della partita pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo.



PARI GIUSTO - “Prima di tutto ho avuto il piacere di rivedere tanti giocatori e amici con cui ho vissuto piacevoli esperienze. Questo pareggio ha accontentato entrambi. Partiamo dal risultato: è giusto e corretto anche se avremmo avuto l’opportunità di raddoppiare. C’è un pizzico di rammarico, ma nel complesso il risultato è giustissimo".



GRUPPO - "Ho trovato un gruppo splendido. Stiamo cercando di migliorarlo sotto l’aspetto tecnico e caratteriale. I ragazzi hanno dato tutto. Il Sassuolo ha ottime trame di gioco e noi abbiamo dato troppa libertà al loro palleggiatore. Poi siamo cresciuti anche noi, arrivando a metterli in difficoltà.



GODIN E NAINGGOLAN - "Godin e Nainggolan? Il più vicino è Godin, poi vediamo con Radja. Sarebbero utili per la crescita caratteriale dei ragazzi”.