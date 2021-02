Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky dopo il ko dei rossoblù contro l'Atalanta: "Nell’ultimo periodo non portiamo a casa niente. Ci sono degli errori di ingenuità che abbiamo pagato nel finale. Siamo anche sfotunati negli episodi, ma certo se si è sempre sfortunati significa anche che qualcosa da sistemare c'è. Il rigore dato e poi tolto per il contatto Rugani-De Roon? In tanti mi hanno detto che non c’era, mi interessa in maniera relativa. Devo essere sincero? Non è rigore".