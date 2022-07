Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo che inizierà domani. Tra i 27 giocatori presenti, non c'è il nome di Raoul Bellanova, in procinto di trasferirsi all'Inter. Questa la lista dei convocati:



Portieri: Simone Aresti, Giuseppe Ciocci, Eldin Lolic, Boris Radunović



Difensori: Giorgio Altare, Alessandro Di Pardo, Edoardo Goldaniga, Adam Obert, Luigi Palomba, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa



Centrocampisti: Nicolò Cavuoti*, Alessandro Deiola, Isaias Delpupo, Christos Kourfalidis, Nunzio Lella, Nahitan Nández, Marko Rog, Matteo Tramoni, Nicolas Viola



Attaccanti: Gianluca Contini, Jacopo Desogus, João Pedro, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Lisandru Tramoni.