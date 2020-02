I rossoblù si sono ritrovati questa mattina nel Centro sportivo di Asseminello per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica alle ore 18, quando alla Sardegna Arena arriverà la Roma.



La seduta è iniziata con il riscaldamento tecnico a circuiti, per poi proseguire con un lavoro di rapidità. Nella seconda parte dell'allenamento spazio quindi ai due tempi della partita a ranghi misti a tutto campo.



Luca Ceppitelli ha svolto un lavoro differenziato, Paolo Faragò ha proseguito le terapie. Si torna in campo domani mattina.