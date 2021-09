Il Cagliari entro oggi prenderà una decisione sull'immediato futuro della propria panchina dove Leonardo Semplici resta in forte rischio esonero e per cui sono emersi due profili alternativi pronti a subentrare al suo posto. Si tratta di Diego Lopez e di Claudio Ranieri con il secondo che è il preferito della proprietà, ma per cui servirà uno sforzo economico maggiore.