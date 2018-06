Il Cagliari è pronto ad abbracciare Darijo Srna. Il laterale croato, che ha lasciato lo Shakhtar Donetsk dopo 15 anni, ha detto sì alla proposta del club sardo. Due settimane fa il blitz in Sardegna, ora, come riporta Sky Sport, è arrivato la definitiva risposta del classe '82. Cresciuto nell'Hajduk Spalato, vincitore di 8 coppe d'Ucraina e 10 campionati ucraini, con una Coppa Uefa in bacheca, è atteso la settimana prossima per le visite mediche.