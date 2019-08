Il Cagliari sta valutando l'acquisto di un altro portiere per sostituire Alessio Cragno, che starà fuori circa uno/due mesi a causa di un infortunio subìto in amichevole contro il Fenerbahçe. I rossoblù si sono fatti avanti per Stefano Sorrentino, portiere 40enne svincolato dal Chievo per il quale si è mossa anche la Sampdoria che ha individuato in lui il vice Emil Audero. Il portiere ha preso tempo per valutare le varie situazioni per poi fare una scelta.