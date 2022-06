Il nuovo Cagliari è pronto a ripartire da Fabio Liverani. Sarà l'ex allenatore di Parma e Lecce a guidare la formazione sarda nella prossima stagione di Serie B, con l'obiettivo di riportare subito i rossoblù nella massima categoria. Dopo aver vinto la concorrenza di Inzaghi ed Andreazzoli, il tecnico romano ha raggiunto un'intesa sulla base di un contratto annuale, con rinnovo automatico in caso di promozione in A. Per la firma e l'ufficialità si attende soltanto che Liverani definisca gli ultimi aspetti dell'accordo tuttora in essere col Parma, ma nel frattempo il nuovo allenatore ha raggiunto in mattinata la Sardegna per fare visita al centro sportivo di Assemini e partecipare ad un torneo di padel.

"Cagliari mi è mancata tantissimo....", ha dichiarato Liverani ai cronisti che lo hanno accolto stamattina all'aeroporto cagliaritano di Elmas.