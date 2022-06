Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della necessità economica del club sardo di vendere i propri gioielli entro fine giugno per potersi iscrivere alla Serie B e soddisfare i discorsi relativi all'indice di liquidità.



"Ha poco senso per l’iscrizione in campionato. In B è 0,7 cioè superiore alla Serie A. Questo prevede che dobbiamo cedere già in questo mese per tutti gli adempimenti di iscrizione. Ci saranno momenti difficili. Hanno dato fastidio le discussioni sul tesoretto del paracadute derivante dalla retrocessione. Non c’è nessun tesoretto, la retrocessione è un danno economico"