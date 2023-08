Battaglia aperta per Matteo Prati, gioiellino della SPAL che si è messo in mostra nell'ultima Serie B con la maglia dei ferraresi, nonostante la retrocessione finale, e - soprattutto - con l'Italia Under 20 con cui ha raggiunto la finale al Mondiale di categoria, persa poi contro l'Uruguay. Protagonista in campo e fuori il 19enne di Ravenna, al centro di una sfida di mercato con club di A e B pronti a regalarsi il talentino classe 2003: Sassuolo, Bologna e, più di tutte, Palermo e Cagliari.



PALERMO SUPERATO - I siciliani sembravano giunti al traguardo per il colpo Prati, dopo aver raggiunto l'accordo con la SPAL nei giorni scorsi. Un'intesa tra società blindata, contratti pronti per essere firmati in attesa del sì e delle visite mediche del centrocampista. Che però si è preso qualche giorno per riflettere e, alla fine, ha scelto la Serie A. Quella per cui lotterà il Palermo, quella che gli può già garantire il Cagliari di Claudio Ranieri. Proprio il tecnico romano ha avuto un ruolo chiave nella scelta di Prati, che dopo essere stato guidato da Daniele De Rossi ha spinto per essere allenato anche da lui. Il Cagliari ha colto al balzo l'occasione, rilanciano con un'offerta da cinque milioni di euro più uno di bonus per la SPAL e chiudendo l'accordo. Con un nuovo gioiello in più a disposizione.