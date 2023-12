Cagliari-Empoli 0-0(primo tempo 0-0)



Marcatori: |



Assist: |



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Sulemana (44' s.t Oristanio), Prati, Deiola; Viola (44' s.t Mancosu); Pavoletti (44' s.t Petagna), Lapadula (1' s.t Luvumbo). All. Ranieri



Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (38' s.t Ismajli), Grassi, Maleh (1' s.t S. Bastoni (15' s.t Ranocchia)); Cambiaghi, Caputo (28' s.t Cancellieri), Maldini (15' s.t Gyasi). All. Andreazzoli



Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Ammoniti: 29' p.t Maleh (E), 30' p.t Lapadula (C), 45' p.t +2 Walukiewicz (E), 20' s.t Cacace (E), 35' s.t Walukiewicz (E)



Espulsi: !