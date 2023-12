Cagliari-Empoli (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023.



PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Soulemana, Prati, Augello; Viola; Lapadula, Oristanio. All. Ranieri.



EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.