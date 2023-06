Il Cagliari centra l'impresa, è tornato in Serie A. Un solo anno di purgatorio in B per la formazione sarda, la squadra guidata da Claudio Ranieri è riuscita a imporsi nel finale a Bari grazie al gol nei minuti di recupero di Leonardo Pavoletti e a staccare così il pass promozione. E al ritorno in Sardegna, i giocatori sono stati accolti come veri eroi dai tifosi, che hanno festeggiato per le vie di Cagliari per tutta notte.