Bari-Cagliari è la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Il via alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari, due ore dopo circa sapremo l’ultima partecipante alla prossima Serie A. L’andata in Sardegna è stata spettacolare ed equilibrata e l’1-1 lascia favoriti i pugliesi. In caso di parità nel computo dei gol dopo i 180’ infatti non si giocheranno i supplementari ma sarà il Bari a trionfare per il migliore piazzamento nella classifica finale. La squadra di Mignani punta alla seconda promozione consecutiva, basterà non perdere, cosa che avviene al San Nicola da 9 partite. A fare da guastafeste saranno invece i rossoblù di Ranieri, quinti in classifica, ma rivitalizzati dall’allenatore testaccino. Unica via per la A è la vittoria esterna per un Cagliari che, a parte gli ultimi due successi consecutivi, ha faticato per tutto l’anno nelle gare in trasferta dove ha ottenuto solo 21 dei 60 punti totali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Bari (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Esposito, Cheddira, Morachioli. Allenatore: Mignani.



Cagliari (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Lella, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.