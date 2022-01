Cagliari-Fiorentina 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 2' s.t Joao Pedro (C), 30' s.t Sottil (F)



Assist: 2' s.t Pereiro (C)



Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare (1' s.t Lovato), Goldaniga (45' s.t +3 Ceppitelli), Obert; Zappa, Marin, Grassi (28' s.t Kourfalidis), Dalbert (36' s.t Gagliano), Bellanova; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri



Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (1' s.t Maleh); Ikoné [15' s.t Sottil (45' s.t Nastasic)], Piatek (23' s.t Venuti), Gonzalez. All. Italiano



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna



Ammoniti: 10' p.t Altare (C), 29' p.t Biraghi (F), 30' s.t Sottil (F), 35' s.t Joao Pedro (C), 41' s.t dalla panchina Ceppitelli (C), 44' s.t Maleh (F)



Espulsi: 19' s.t Odrizola (F)