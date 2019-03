Cagliari-Fiorentina 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 7' s.t. Joao Pedro (C), 21' s.t. Ceppitelli (C), 42' s.t. Chiesa (F)



Assist: 7' s.t. Cacciatore (C), 21' s.t. Lykogiannis (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (28' s.t. Padoin), Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella (35' s.t. Deiola); Joao Pedro (38' s.t. Thereau), Pavoletti. All. Maran



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Norgaard (26' s.t. Dabo), Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas (12 s.t. Simeone). All. Pioli



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniti: 34' s.t. Cigarini (C), 42' p.t. Chiesa (F), 44' p.t. Ceppitelli (C), 31' s.t. Pavoletti (C), 48' s.t. Dabo (F)