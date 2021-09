Cagliari-Genoa 2-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 16' p.t rig Joao Pedro (C), 11' s.t Ceppitelli (C), 14' s.t Destro (G), 24' e 33' s.t Fares (G)



Assist: 11' s.t Marin (C), 14' e 33' s.t Cambiaso (G), 24' s.t Rovella (G)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (1' s.t Caceres), Ceppitelli, Carboni (37' s.t Pereiro); Zappa (19' s.t Bellanova), Marin, Deiola, Grassi (9' s.t Nandez), Dalbert; Joao Pedro, Keita Baldé (19's.t Farias). All. Semplici



Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi (1' s.t Vanheusden), Criscito; Sabelli (1' s.t Kallon), Sturaro (1' s.t Fares), Rovella, Tourè, Cambiaso, Destro (38' s.t Behrami), Pandev (14' s.t Ekuban). All. Ballardini



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 11' p.t Biraschi (G), 15' p.t Sabelli (G), 35' p.t Ceppitelli (C), 13' s.t Kallon (G), 17' s.t Joao Pedro (C)