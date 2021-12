Dopo l'addio annunciato di Godin e Caceres, il Cagliari si è messo al lavoro per cercare due difensori nel mercato di gennaio: il primo rinforzo dovrebbe essere Matteo Lovato, che arriverà in prestito dall'Atalanta; per l'altro slot lì dietro, sono in corsa Goldaniga del Sassuolo e Izzo del Torino.