Al termine dell'Assemblea di Lega Serie A, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo di Calciomercato.com: "La vittoria con la Juve? Loro hanno vinto lo scudetto, non è stato molto probante, ma è stata una bella soddisfazione. Giovani in mostra? Abbiamo fatto una grandissima stagione con la Primavera, sognavamo di diventare campioni d'Italia. Se non altro i più forti sono riusciti a mettersi in luce in queste ultime partite: ieri il gran gol di Gagliano e l'assist, siamo molto soddisfatti".



ZENGA - "Non valuteremo con calma, decisione nei prossimi giorni. Siamo molto contenti del lavoro che ha fatto, non era scontato fare punti per salvarci dopo undici partite senza vittoria. Oltretutto ha portato alla vittoria sulla Juve: siamo contenti, in due o tre giorni decideremo con lui".



LIVERANI ALTERNATIVA - "Non nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato altre possibilità".



CALENDARIO SERIE A 2020/21 - "Ne abbiamo parlato alla fine, trovo impraticabile ripartire il 12. Gli altri campionati europei ripartono ma sono già finiti, a noi serve almeno una settimana dopo. Mi auguro che aggiungeremo un turno infrasettimanale il 2-3 gennaio per partire il 19. Prima spero che i club non si presentino in campo. Sbagliato anche a fine agosto dover già dare i calciatori alle nazionali per un turno di amichevoli. Serve una preparazione, se no si aggiunge stress a stress recando danno ai club".



NAINGGOLAN - "Può restare a Cagliari? Ci vorrebbe innanzitutto la volontà del giocatore di restare a Cagliari, dobbiamo ancora parlare con lui. Poi è tutto in mano all'Inter: tornerà ad Appiano Gentile, se Conte vorrà tenerlo rimarrà in nerazzurro, altrimenti come l'anno scorso ne riparleremo. Probabilmente a settembre".