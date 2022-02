Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio contro il Napoli: "Ci dispiace non aver vinto, ma ci sono momenti in cui mi sono emozionato sentendo i tifosi. E' il terzo pareggio sul quale possiamo recriminare, loro hanno fatto un solo tiro in tutta la partita. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo rimanere umili; giocatori come Altare e Deiola rappresentano bene la voglia della squadra di raggiungere la salvezza".



LA FRECCIATA - "Nel nuovo anno la squadra ha cambiato mentalità anche grazie al lavoro dell'allenatore. Forse prima c'erano giocatori non coinvolti abbastanza nella famiglia rossoblù. Godin e Caceres? Non discuto i professionisti, ma in una carriera ci sono momenti e stagioni diverse una dall'altra".