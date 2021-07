Nel corso della conferenza stampa di apertura del ritiro di Pejo, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche della trattativa con l'Inter per riportare Radja Nainggolan in Sardegna: "E' evidente che oggi contratti così importanti siano anacronistici, specie dopo la botta presa da tutti i club nell'ultima stagione. La trattativa va avanti, sarebbe stato bello avere Radja a inizio ritiro ma ci auguriamo ancora che possa arrivare in questo ritiro".

In merito a Diego Godin, invece, Giulini ha spiegato: "L'anno scorso parte dell'ingaggio era pagata dall'Inter, ora no. Un costo del genere non è sostenibile per il club. Stiamo dialogando, è una situazione particolare".