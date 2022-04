Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a margine di un evento tra i giovani rossoblu e alcuni ragazzi ucraini:



"La prima squadra da gennaio si è nettamente ringiovanita" - riporta TuttoCagliari. "Nel girone di ritorno anche grazie ai giovani, abbiamo fatto una buona rimonta, purtroppo vanificata dagli ultimi risultati. Dobbiamo salvarci e fare una bella partita contro il Verona. La partita di Genova? Abbiamo avuto 3 occasioni e le abbiamo sprecate. Su Keita era rigore solare. Io non me ne ero accorto e ho fatto anche i complimenti a Valeri per l'arbitraggio, ma chi era al Var doveva accorgersene. Peccato. A fine anno ti meriti ciò che ti dovevi meritare. Credo che alla fine quando io sono arrivato, nella prima stagione, la retrocessione ce l'eravamo meritata. Credo anche che le nostre 6 salvezze ce le siamo meritate. Nelle prossime quattro partite dobbiamo giocare e giocarci la salvezza. Abbiamo recuperato i calciatori, non abbiamo più alibi".