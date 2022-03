Il Cagliari insieme al gruppo Costim, holding industriale con capofila Impresa Percassi che si occupa della realizzazione “chiavi in mano” di grandi progetti di rigenerazione urbana, per il nuovo stadio che sostituirà il vecchio Sant’Elia. L’obiettivo è demolire l’impianto nel 2023, cominciare i lavori nel 2024 e iniziare a giocare nella stagione 2025/26. La firma è stata annunciata questa mattina in conferenza stampa dal presidente Tommaso Giulini. Nel nuovo soggetto confluiranno capitali di Cagliari e di Costim, circa 25-30 milioni. Il 60% della quota al Cagliari, il 40% alla Costim. «Un’intesa che diventa la società veicolo a cui auspicabilmente sarà affidata la realizzazione del nuovo stadio», ha detto il presidente del club Tommaso Giulini. Lì confluiranno anche i contributi pubblici attraverso Regione e Comune che ammontano a circa 40 milioni. Ci sono già 10 milioni accantonati per la demolizione del vecchio Sant’Elia. E poi i fondi “debito” assicurati da precedenti accordi con la Regione. Bene pubblico in gestione al Cagliari: poi lo stadio dovrà andare al Comune dopo cinquant’anni. Il costo complessivo dell’operazione è di 125-130 milioni. Tempi slittati e costi aumentati a causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime e della guerra in Ucraina.