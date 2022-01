Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Bologna. "E' opportuno ribadire che è il Consiglio di Lega definisce se giocare o meno, questa è la linea che deve essere seguita. Qualcuna non è stata giocata perché qualcuna delle squadre non si è presentata, da quando è stato emanato questo regolamento con quattordici giocatori negativi è per avere una regola chiara per tutti".