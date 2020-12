Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, è tornato a parlare di Radja Nainggolan, prima del match contro l'Inter: "Nainggolan? Non è un mistero che quest'estate ci abbiamo provato, poi non si sono create le condizioni. Nonostante questo credo abbiamo fatto un mercato d'attacco importante. Sono arrivati tanti giocatori del calibro di Godin, Zappa... Viviamo in una situazione in cui pure gli stadi sono ancora chiusi, credo non sarebbe serio in questo momento affrontare discorsi di acquisizioni importanti di calibro mondiale come Nainggolan. Quest'estate abbiamo provato ad essere ottimisti, abbiamo cercato di fare un mercato importante. Ad oggi diversi giocatori acquistati non possono giocare a causa Covid. Oggi non è permesso pensare ad interventi importanti"