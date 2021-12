Il dg del Cagliari Mario Passetti risponde alle accuse di Diego Godin, che lascerà il club sardo a gennaio: "Posso solo dire che c'è una situazione complicata ma c'è perché siamo a una gara dalla fine dell'andata e abbiamo 10 punti. La preoccupazione è per il Cagliari e non per i singoli: se siamo in questa situazione è colpa di tutti, non ci sono capri espiatori, non è nel nostro stile. Le responsabilità sono di società, allenatori e giocatori che vanno in campo".