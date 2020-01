Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, parla, in conferenza stampa, di Robin Olsen, estremo difensore in prestito ai sardi dalla Roma: "Siamo strafelici di Olsen, siamo strafelici del ritorno di Cragno. Poi c'è il discorso Aresti, che possa andare in prestito a Olbia fino a fine stagione con l'impegno di tornare poi a Cagliari. Ma non abbiamo in testa di vendere nessuno".