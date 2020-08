Il nuovo allenatore Di Francesco ha già preparato la lista della spesa per il Cagliari, che sogna di trattenere Nainggolan (Inter). Il presidente Giulini vuole tenere i vari Cragno, Nandez, Rog e Simeone: però un sacrificio potrebbe essere inevitabile per finanziare il mercato in entrata. Il Corriere dello Sport fa il nome di Murru, terzino sinistro della Sampdoria.