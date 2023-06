Con la promozione in Serie A il Cagliari ha acquisito (riscatto obbligatorio) l’esterno Di Pardo. Dai prestiti all’Empoli rientrano il centrocampista Marin, che Corsi non riscatterebbe a 7 milioni, e il difensore Walukiewicz che con 2 milioni può riscattare. Falco torna alla Stella Rossa, Millico è in scadenza. Nessuno è incedibile, ma secondo la Gazzetta dello Sport è molto probabile un rinnovo del contratto (scade nel 2024) di Nandez, ormai "innamorato" in città. Se Mancosu spera di fare un anno in A nella sua terra, «Vorrei coltivare il sogno», Pavoletti, eletto Mvp dei playoff, un po’ amaro per il minutaggio post infortunio, va convinto. Pur dandogli un ruolo diverso, può il Cagliari privarsi di lui?