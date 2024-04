Cagliari: infortuni per Dossena e Viola, i tempi di recupero

22 minuti fa



Brutte notizie per Claudio Ranieri che perde due pilastri per la sfida di questa sera con il Genoa. Assenti per infortunio Nicolas Viola e Alberto Dossena. Il centrocampista ha riportato una distrazione di basso grado bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire quanto dovrà stare fermo in vista di questo finale di stagione. Il difensore è invece out per una una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento. Dovrebbe recuperare per il match contro il Lecce, domenica 5 maggio alle 12.30.