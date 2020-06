Rientrato da Verona nella notte, il Cagliari ha ripreso subito a lavorare proiettandosi così verso la gara di martedì a Ferrara contro la Spal. Questa mattina ad Asseminello la squadra è stata divisa in due gruppi: i rossoblù con più minutaggio nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Per gli altri la seduta è iniziata con un’attivazione a secco, accompagnata da esercitazioni di riscaldamento tecnico. A seguire serie di partitelle su campo ridotto giocate ad alta intensità.



Si è allenato regolarmente Daniele Ragatzu, che non aveva preso parte alla trasferta di Verona; lavoro personalizzato per Radja Nainggolan. A riposo Gaston Pereiro per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra; ha continuato le terapie Christian Oliva.



Il Cagliari si ritroverà al Centro sportivo di Assemini domani pomeriggio.