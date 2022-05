La sfida delle 20.45 dell'Unipol Domus assume una valenza fondamentale alla luce dei risultati maturati sia nel precedente turno di campionato che nelle scorse ore, in particolare per i sardi:nei confronti dei granata e di tornare padrona del destino negli ultimi 90 minuti della stagione., galvanizzati dal successo in settimana nella finale di Coppa Italia contro la Juventus,L'Inter arriva da due vittorie consecutive e in trasferta ha perso solo nel recupero di Bologna in questo 2022; ad attenderla c'è una squadra che ha vinto soltanto una delle ultime 7 sul proprio campo.