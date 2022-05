Cagliari-Inter - domenica 15/5 ore 20.45 (diretta streaming su Dazn).

è il secondo big match della 37ª giornata di Serie A, fari puntati su una sfida decisiva per la corsa scudetto e la lotta salvezza.Inzaghi scende in campo conoscendo già il risultato di Milan-Atalanta: rispetto alla finale di Coppa Italia con la Juventus torna Bastoni e Correa è in vantaggio su Dzeko. Per Agostini invece, nessun dubbi in attacco: Joao Pedro e Pavoletti per cercare un risultato fondamentale per sperare nella salvezza.: Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.