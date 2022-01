Joao Pedro, attaccante del Cagliari, parla dopo la partita vinta contro il Bologna: "Una vittoria importantissima contro una squadra ricca di qualità. Abbiamo meritato i tre punti perché non abbiamo mai smesso di cercarli, alla fine siamo riusciti a dare continuità alla vittoria con la Samp. Complimenti a tutti perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Andiamo a Roma con lo stesso spirito delle ultime due partite, merito del lavoro che stiamo riuscendo a fare. Non siamo fuori dalle difficoltà, ma proveremo a fare bene anche all'Olimpico. Il mio ruolo? Non dare riferimenti ai difensori avversari, con Pavoletti ci capiamo benissimo e con lui mi sento libero di spaziare su tutto il campo. Oggi ha subito una brutta botta, ora sta bene, lui è un guerriero”.