Il dato più importante per far capire quanto la trasferta di Cagliari sia una partita più difficile di quanto non dica la classifica per la Juve, lo ha svelato proprio Max Allegri in conferenza stampa: i rossoblù hanno conquistato 24 dei suoi 33 punti tra le mura amiche, battendo tra le altre anche Fiorentina e Milan. Un percorso importante, per contro la Juve resta la squadra che ha ottenuto più punti di tutti in trasferta avendo sempre vinto tranne che a Bergamo con l'Atalanta (2-2) e a Genova con il Genoa prima della sosta (2-0).



IL BILANCIO - Cagliari e Juventus si sono incontrate 75 volte in campionato, il bilancio complessivo parla di 38 vittorie per i bianconeri, 26 pareggi e 11 successi dei rossoblù. Molto più equilibrio in ogni caso regna per quanto riguarda le sfide in terra di Sardegna: 9 vittorie per il Cagliari, 12 pareggi e 15 successi per la Juve.



LA STORIA – Juventus e Cagliari hanno anche scritto una pagina della storia del nostro calcio: il primo intervento del VAR è arrivato proprio in Juve-Cagliari, prima giornata dello scorso campionato. Quando venne richiamata l'attenzione dell'arbitro per un contatto tra Rugani e Cop, rigore poi tirato da Farias e respinto da Buffon, 3-0 il risultato finale.