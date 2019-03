In un modo o nell'altro la Juve porta a casa i tre punti. Decisivo l'ingresso di Kean, ispirato da una sponda perfetto di Mandzukic. Per un'ora meglio l'Empoli di Andreazzoli, poi la maggior qualità dei campioni d'Italia è venuta fuori. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Empoli 1-0



JUVENTUS



SZCZESNY 6: la Juve gioca male, ciò nonostante non è chiamato a interventi degni di nota



CANCELO 6: parte a testa bassa, sbaglia tanto ma rispetto ad Alex Sandro ha almeno il merito di provarci



RUGANI 6.5: non imposta come Bonucci, in fase di marcatura però non regala nulla agli avversari



CHIELLINI 6.5: con undici Chiellini in campo, i fischi non arriverebbero mai



ALEX SANDRO 5: esce tra i fischi, forse ingenerosi ma resta il fatto che stia inanellando una serie di prestazioni negative preoccupanti (16' s.t. SPINAZZOLA 6.5: porta subito un po' di brio, in questo momento è il più in forma, meriterebbe maggiore spazio)



EMRE CAN 6: oscilla anche questa volta tra la linea difensiva e quella di metà campo, spesso impreciso ma è un leone



BENTANCUR 5.5: gettato nella mischia a causa dell'infortunio di Dybala fatica a trovare la giusta posizione e sbaglia decisamente troppi palloni



PJANIC 6.5: prova a dettare i ritmi, è tutta la Juve a restare ferma però.



MATUIDI 6: sale di tono nella ripresa, ha vissuto giornate migliori (24' s.t. KEAN 7.5: entra e fa gol. Giusto non bruciarlo, ma in questo momento deve giocare. Se non ora, quando?)



BERNARDESCHI 6.5: meglio nel secondo tempo, come tutti (41' s.t. CACERES s.v.).



MANDZUKIC 6.5: un fantasma per un tempo e poco più, poi comincia a dominare di testa. Una sponda perfetta per Bernardeschi diventa la prova per quella capolavoro che libera Kean. All. ALLEGRI 6: Juve bruttissima per un tempo, alla lunga porta a casa i tre punti. Spinazzola e Kean rischiano di diventare due “bei problemi” da gestire



EMPOLI



DRAGOWSKI 7: stilisticamente non sempre perfetto, però efficace. Strepitoso su Kean



VESELI 6: sul centrodestra deve preoccuparsi soprattutto degli affondi di Matuidi



MAIETTA 5.5: quando Mandzukic entra in partita, di testa non ne prende più una (35' s.t. PASQUAL s.v.)



DELL'ORCO 5.5: in seconda battuta su Bernardeschi o Cancelo, sfortunato sul tiro da tre punti di Kean



DI LORENZO 6: dalla sua parte la Juve non sfonda



TRAORE 6.5: giovane di grandi speranze, corsa e coraggio



BENNACER 6: ha idee e ritmo, punto di riferimento importante



KRUNIC 6.5: il più pericoloso dei suoi, prima della partita Corsi lo ha definito “da Juve”, in ogni caso sembra pronto per un salto di qualità (34' s.t. ACQUAH s.v.)



PAJAC 5.5: dalla sua parte Cancelo almeno ci prova, lui tiene duro finché riesce (34' s.t. UCAN s.v.)



FARIAS 5: fumoso, tanto movimento, poca sostanza



CAPUTO 5: persino meno pimpante di Farias



ALL. ANDREAZZOLI 6: l'Empoli si presenta con il piglio di chi tenta l'impresa, fino all'avvento del ciclone Kean stava tenendo un pareggio meritato