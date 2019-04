Prosegue la 30esima giornata di Serie A con la sfida della Sardegna Arena che vedrà il Cagliari ospitare la Juventus. Calciomercato.com analizza tutti gli episodi dubbi della sfida nella moviola LIVE dell'incontro.





LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

CAGLIARI – JUVENTUS ore 21.00

GIACOMELLI

CALIARI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARRAZZO





PRIMO TEMPO

12' - Brutto fallo di Cigarini su Matuidi: per l'ex Napoli non arriva il giallo che ci stava.

19' - Kean entra a contatto con Pisacane in area, ma trascina la gamba per colpire il difensore mentre è già in caduta. Giacomelli non abbocca e mostra il giallo all'attaccante classe 2000 della Juventus.

26' - Manata di Joao Pedro su Emre Can: non c'è giallo. Era comunque di lieve entità. Decisione giusta.





SECONDO TEMPO

48' - La Juve chiede un calcio di rigore per un intervento in area di Ceppitelli. Il capitano tocca con il braccio dopo intrervento ravvicinato di Faragò, ma il Var conferma la scelta dell'arbitro di non assegnare rigore.

68' - Anche Bernardeschi cade in area, ma l'intervento di Pisacane è in netto anticipo.