Bonucci in panchina, gioca Giorgio Chiellini al fianco di Matthijs De Ligt nella difesa della Juventus che sta per affrontare il Cagliari alla Sardegna Arena: Andrea Pirlo ha deciso di puntare sul capitano, guarito dai fastidi al polpaccio che lo tenevano lontano di campi da quasi un mese. ​L'ultima partita disputata per intero da Chiellini è stata la sconfitta contro il Napoli il mese scorso, finita peraltro 1-0 per un rigore causato da lui stesso per la sbracciata su Rrahmani. Dopo pochi giorni Chiellini è partito titolare anche nell'andata di Champions col Porto, dove però è uscito poco dopo la mezz'ora di gioco a causa dell'infortunio