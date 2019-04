Nel corso del minuto 87 della sfida fra Cagliari e Juventus il centrocampista francese della Juventus, Blaise Matuidi ha chiesto al direttore di gara Giacomelli di interrompere la partita per gli uluati razzisti piovuti sull'attaccante Moise Kean in seguito all'esultanza dopo il gol del 2-0.



L'ESULTANZA POLEMICA - Kean, infatti, ha reagito ad alcuni vergognosi ululati razzisti arrivati ad inizio secondo tempo andando ad esultare con gesto di sfida sotto la curva del Cagliari. Subito sono partiti altri fischi e ululati percepiti anche dal centrocampista francese che ha chiesto poi di fermare la partita.



L'ANNUNCIO DELLO SPEAKER - La gara è stata interrotta per circa un minuto, l'arbitro ha poi chiesto allo speaker di dare l'annuncio del rischio sospensione in caso di reiterazione del gesto e, con l'aiuto di Ceppitelli che è andato sotto alla curva per calmare i propri tifosi, la situazione d'allarme è rientrata anche se il fatto rimane e va condannato. LE PAROLE DI BONUCCI - Chi ha provato a calmare gli animi schierandosi a metà strada è invece stato il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, protagonista con il gol dell'1-0: "Kean doveva pensare ad esultare, ad abbracciarci tutti insieme. Sapeva anche lui che avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso. C'è stato il 'buu' razzista dopo l'esultanza di Kean. Lì si è arrabbiato. Colpa a 50 e 50: Moise ha sbagliato, la curva ha sbagliato. Dobbiamo essere da esempio, dobbiamo crescere come sistema calcio per queste cose".



GIULINI - Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini è intervenuto invece a difesa del proprio pubblico cercando di rimarcare come sia stata la provocazione di Kean a scatenare la reazione dei tifosi sardi: "Mi dispiace che si facciano moralismi su quanto accaduto. Credo che se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi la reazione dello stadio sarebbe stata la stessa. Non si deve strumentalizzare la situazione perché nessuno ha sentito nulla fino al momento dell'esultanza. Se ci sono stati ululati abbiamo sbagliato, ma quell'esultanza è stata una provocazione".