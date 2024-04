Cagliari-Juventus 2-2: il tabellino

Marcatori: 30' p.t rig. Gaetano (C), 37' p.t rig Mina (C), 17' s.t Vlahovic (J), 42' s.t aut Dossena (J)Assist: |: Scuffet; Mina, Dossena, Hatzidiakos (42' s.t Wieteska); Augello, Sulemana (1' s.t Prati), Makoumbou, Nandez (33' s.t Zappa); Gaetano (23' s.t Deiola), Luvumbo; Shomurodov (33' s.t Viola). All. RanieriSzczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah (23' s.t McKennie), Alcaraz (1' s.t Yildiz), Locatelli (29' s.t Milik), Rabiot, Cambiaso (41' s.r Iling Jr); Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Arbitro: Marco Piccinini di ForlìAmmoniti: 45' p.t +2 Luvumbo (C), 45' p.t +3 Weah (J), 3' s.t Bremer (J), 15' s.t Nandez (C)Espulsi: |