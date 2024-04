è il secondo anticipo del venerdì della 33esima giornata di Serie A e alla Unipol Domus arena del capoluogo sardo i 3 punti in palio potrebbero indirizzare il proseguo e il finale di stagione di entrambe le squadre per la lotta al secondo posto e per non retrocedere. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati daPiccininiBaccini– ImperialeIV: MassimiVAR: ChiffiAVAR: ValeriScontro areo in area del Cagliari fra Yerri Mina e Carlos Alcaraz con il difensore che colpisce con una gomitata evidente il centrocampista bianconero. La ferita porta anche all'uscita di sangue, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi neanche per il fallo.

Gatti ferma due volte con le cattive la ripartenza di Luvumbo in fascia. Prima con una evidente trattenuta e poi con un vistoso fallo davanti alla panchina di Ranieri che chiede il cartellino giallo. Ci stava l'ammonizione, ma solo per il primo dei due interventi.Colpo di testa di Dossena in area colpisce il braccio largo di Bremer. Piccinini non fischia, ma viene richiamato alla On Field Review e concede poi il rigore.Palla verticale per Luvumbo che brucia la difesa bianconera e, a tu per tu con Szczesny si fa stendere. Giallo e rigore. Netto.