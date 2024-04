Cagliari-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

, in palio punti pesanti in chiave qualificazione alla Champions League per i bianconeri e in chiave salvezza per i rossoblù., reduce dal pareggio a reti inviolate nel derby col Torino, ha comunque mantenuto il terzo posto in classifica con immutato vantaggio di 4 punti nei confronti del Bologna., invece, ha strappato un preziosissimo pareggio in casa della capolista Inter, conquistando un punto che può essere fondamentale nella corsa alla salvezza. I sardi, imbattuti da tre partite, occupano il quattordicesimo posto in classifica, con quattro lunghezze di margine sulla zona retrocessione

• Partita: Cagliari-Juventus• Data: venerdì 19 aprile 2024• Orario: 20.45• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251)• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWCagliari-Juventus si potrà seguire in diretta su DAZN, scaricando l'app su smart tv, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Il match sarà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN e su Sky Go, scaricando le rispettive app oppure collegandosi ai portali di riferimento. Cagliari-Juventus si potrà seguire anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà necessario l'acquisto del Pass Sport.

DAZN: telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.Sky: in attesa di comunicazione.Ranieri è pronto a puntare sulla coppia d'attacco Luvumbo-Shomurodov con Deiola, Makombou e Sulemana a forare la linea mediana. Sulle fasce Nandez e Augello. Difesa a tre: Obert, Mina e Dossena a protezione di Scuffet. Allegri ritrova Szczesny ma dovrà valutarne l'impiego dal 1' (Perin in caldo), così come in attacco dubbio tra Chiesa e Yildiz per trovare il partner di Vlahovic. Negli altri reparti, Cambiaso a sinistra favorito su Iling. Milik può tornare almeno in panchina. Non convocato Miretti, fuori causa per un problema all'alluce. Allegri valuta anche l'impiego di Alcaraz dal 1°.

(3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Sulemana, Augello; Shomurodov, Luvumbo.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.