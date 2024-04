Empoli-Napoli: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

sarà la prima sfida del sabato di Serie A, che vedrà il via già domani per la 33ª giornata. Fischio d'inizio, dunque, sabato 20 aprile alle ore 18:00 presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Toscani a caccia di punti per la salvezza, avendo vinto una sola partita nelle ultime sei giornate ed essendo reduci da un ko nello scontro diretto con il Lecce nell'ultimo turno. Il Napoli cerca riscatto perché la scorsa giornata è stato fermato sul 2-2 da una concorrente diretta dell'Empoli, cioè il Frosinone. Un pareggio che lascia dell'amaro in bocca per tanti fattori: partendo dagli errori commessi nei 90 minuti (come il regalo di Meret e le occasioni fallite da Osimhen) e le altre squadre in lotta per un posto in Europa che si sono fermate (eccetto la Lazio). Voglia di riscatto per entrambe, quindi. La differenza di valori c'è, ma oggi si azzera tutto, considerando l'imprevedibilità che porta questo Napoli.

- Dopo aver saltato le ultime quattro, resta ancora in forte dubbio la presenza di Ismajli nel match di sabato. Walukiewicz è pronto per andare in campo al suo posto, ancora una volta. Per il resto solo il lungodegente Ebuhei non sarà a disposizione. Dall'altro lato, invece, Calzona ritrova Kvaratskhelia e Juan Jesus. Il primo ha avuto una gastroenterite, il secondo per problemi fisici ha saltato l'ultimo impegno di campionato. Out Olivera causa infortunio, Rrahmani e Mario Rui squalificati. Ostigard è pronto a prendere il posto sul centrodestra e Mazzocchi adattato come terzino sinistro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Empoli-Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

- Napoli-Empoli, calcio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 20 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN o sul canale 214 di Sky. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn . La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Alberto Santi col commento tecnico di Fabio Bazzani.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia